Tottenham'a bir darbe de Brighton'dan

Tottenham Hotspur'a bir darbe de Brighton'dan geldi. Henüz 3. dakikada sol kanattan kaleye gelen topta Hugo Lloris büyük bir hata yaparken, altıpas içinde meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Doğru zamanda doğru yerde bulunan Maupay, topu ağlarla buluşturdu ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Golde büyük hatası olan Lloris ise sol kolunun üzerine tesr düştü. Kolu kırılan Fransız kaleci hastaneye kaldırıldı. Euro 2020 elemelerinde İzlanda ve Türkiye ile karşılaşacak Fransa Milli Takımı, kaptan Lloris'ten bir süre yararlanamayacak.



32. dakika Brighton farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelen ortayı Aaron Connolly önce topuğuyla kaleye göndermek istedi. Kaleciden dönen topu tamamlayan Connolly takımını 2-0 öne geçirdi.



İlk yarıyı Brighton 2-0 önde tamamlarken; 65. dakikada Connolly bir kez daha sahneye çıktı. Ani gelişen ev sahibi atağında meşin yuvarlağı Tottenham yarı sahasının orta solunda alan İrlandalı oyuncu, topu önce cezasahası sol içine taşıdı. Ardından çarpazdan çıkardığı şutla uzak direğin yanından ağları havalandırdı ve takımını 3-0 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Brighton karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. 6 maçlık galibiyet hasreti sona eren Brighton, 8. haftada puanını 9'a çıkardı. Tottenham Hotspur ise 11 puanda kaldı.