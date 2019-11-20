20 Kasım 2019 Çarşamba 09:38:36 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 09:45:05
Tottenham teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdi
Tottenham'da Mauricio Pochettino'nun yerine göreve Jose Mourinho'nun getirildiği açıklandı. Portekizli teknik adamla 2.5 yıllık anlaşma duyuruldu.
Tottenham'da Mauricio Pochettino'nun yerine göreve Jose Mourinho'nun getirildiği açıklandı. Portekizli teknik adamla 2.5 yıllık anlaşma duyuruldu. Mourinho'dan açıklama geldi. Portekizli teknik adam "Büyük mirasa ve tutkulu taraftarlara sahip bir takıma geldiğim için heyecanlıyım. Hem kadronun hem de akademinin kalitesi beni çok etkiledi. Bu oyuncularla çalışacak olmak ilgi çekici." ifadelerini kullandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Tepkiler çığ gibi büyüyor! 'Onu nasıl bırakırsın?'
- Fenerbahçe, Jerome Boateng'i İstanbul'a getirip resmi görüşmelere başladı!
- Çin'den Talisca hamlesi! Fenerbahçe'ye gitmesin diye vatandaşlık verecekler
- Juventus, Uğurcan Çakır'ı yakın takipte!
- Aboubakar'dan Fikret Orman'a şok sözler: Beşiktaş başkanının davranışları beni rahatsız ve mutsuz etti