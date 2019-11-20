Tottenham teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirdi

Tottenham'da Mauricio Pochettino'nun yerine göreve Jose Mourinho'nun getirildiği açıklandı. Portekizli teknik adamla 2.5 yıllık anlaşma duyuruldu. Mourinho'dan açıklama geldi. Portekizli teknik adam "Büyük mirasa ve tutkulu taraftarlara sahip bir takıma geldiğim için heyecanlıyım. Hem kadronun hem de akademinin kalitesi beni çok etkiledi. Bu oyuncularla çalışacak olmak ilgi çekici." ifadelerini kullandı.