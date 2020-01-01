Tottenham, Southampton'a tek golle boyun eğdi

Jose Mourinho'nun takımı Tottenham, Premier Lig'in 21. hafta maçında Southampton'a konuk oldu.

St. Mary's'de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Tottenham olurken henüz beşinci dakikada Harry Kane'in şutunda Southampton kalecisi Alex McCarthy gole izin vermedi.

Dakikalar 17'yi gösterirdiğinde ev sahibi ekibin golüyle eşitlik bozuldu. Orta alanda topla buluşan Jack Stephens rakip savunmanın arkasına uzun bir pas yolladı. Alderweireld'le birlike topa hareketlenen Danny Ings topu rakibinden harika bir şekilde kurtardı ve çaprazdan net bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sekiz dakika sonra sakatlık yaşayan Tanguy Ndombele oyuna devam edemedi ve menajer Jose Mourinho Giovani Lo Celso'yu sahaya sürdü.

İlk yarının son bölümlerinde rakibinin müdahalesi sonucu ceza sahası içerisinde yerde kalan Dele Alli penaltı beklese de hakem Mike Dean, VAR incemesi sonucu oyunu devam ettirdi ve ilk 45 dakika ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının ilk dakikalarında ise ev sahibi ekip penaltı itirazlarından sonuç alamazken 74. dakikada Harry Kane'in ağlara gönderdiği top, ofsayt sebebiyle gol geçerliliği kazanmadı.

Kalan bölümlerde başka gol olmazken son üç maçtaki çıkışını sürdüren Southampton sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 25'e çıkardı. Geçtiğimiz hafta Norwich deplasmanından bir puanla dönen Tottenham ise bu hafta da galip gelemedi ve 30 puanla altıncı sırada kaldı.