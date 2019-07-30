  • Bist 100
    102686
  • Dolar
    5,5631
  • Euro
    6,2095
  • Altın
    254,9320
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'den Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı ABD'den Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışı
Nijerya'da Şii Nijerya İslami Hareketi'nin faaliyetleri yasaklandı Nijerya'da Şii Nijerya İslami Hareketi'nin faaliyetleri yasaklandı
ABD'li mimarlardan sınırları yıkan proje! Meksika sınırına tahterevalli kurdular ABD'li mimarlardan sınırları yıkan proje! Meksika sınırına tahterevalli kurdular
'Avcı kız' operasyonunda 55 kişi tutuklandı 'Avcı kız' operasyonunda 55 kişi tutuklandı
Dünyanın en güçlü yapıştırıcısını böyle test ettiler! İşte sonuç Dünyanın en güçlü yapıştırıcısını böyle test ettiler! İşte sonuç
Dünyanın en güçlü yapıştırıcısını böyle test ettiler! İşte sonuç Dünyanın en güçlü yapıştırıcısını böyle test ettiler! İşte sonuç
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı
Irak'ta Haşdi Şabi'nin büroları tüm vilayetlerde kapatıldı Irak'ta Haşdi Şabi'nin büroları tüm vilayetlerde kapatıldı
Ukrayna, Rus gemisine resmi olarak el koydu Ukrayna, Rus gemisine resmi olarak el koydu
Kastamonu'da otomobil kazası: Aynı aileden 5 yaralı Kastamonu'da otomobil kazası: Aynı aileden 5 yaralı
Tunceli Pertek'te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı Tunceli Pertek'te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Tottenham, Real Madrid'i tek golle geçti Tottenham, Real Madrid'i tek golle geçti
Son dakika... Başkan Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapılan MGK toplantısı sona erdi Son dakika... Başkan Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapılan MGK toplantısı sona erdi
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Masa başında bitmesini arzu ediyoruz Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Masa başında bitmesini arzu ediyoruz
Interpol'den Hindistan'a Dr. Naik için kırmızı bülten reddi Interpol'den Hindistan'a Dr. Naik için kırmızı bülten reddi
Malatya'da arazi yangını 7,5 saatte söndürüldü Malatya'da arazi yangını 7,5 saatte söndürüldü
Hafter'in "Trablus'a dış destekli hava saldırısı hazırlığında olduğu" iddiası Hafter'in "Trablus'a dış destekli hava saldırısı hazırlığında olduğu" iddiası
THY'den Afrika'da yeni hat THY'den Afrika'da yeni hat
ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı ÖABT temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Denizli Pamukkale'de hurda deposundaki yangın söndürüldü Denizli Pamukkale'de hurda deposundaki yangın söndürüldü
"İdlib'in 90 günden uzun süredir bombalanması kıyıma neden oldu" "İdlib'in 90 günden uzun süredir bombalanması kıyıma neden oldu"
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Terörle mücadele hukuk içerisinde yürütülüyor Kamu Başdenetçisi Malkoç: Terörle mücadele hukuk içerisinde yürütülüyor
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 1,18 ton uyuşturucu ele geçirildi İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 1,18 ton uyuşturucu ele geçirildi
Muğla'da satılık köpek ilanlarıyla dolandırıcılık Muğla'da satılık köpek ilanlarıyla dolandırıcılık

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 21:26:56 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 21:27:54

Tottenham, Real Madrid'i tek golle geçti

Almanya'nın Bayern Münih Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen Audi Kupası'nın ilk maçında son UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham, İspanya'nın Real Madrid takımını 1-0 yendi.

19. dakikada Rose'un soldan ortaladığı topa Real Madrid savunmasında Carvajal'in ters vuruşununda, kaleci Navas son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Ndombele'nin uzaktan şutunda kaleci Navas meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

22. dakikada Tottenham öne geçti. Marcelo'nun hatalı pasında araya giren Kane, ceza sahası içi sağ çaprazda yaptığı plase vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

27. dakikada Hazard'ın pasıyla sağdan ceza sahasına hareketlenen Modric'in yerden pasında penaltı noktası üzerindeki Benzema'nın bekletmeden vurduğu top yandan auta çıktı.

30. dakikada Lamela'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kane'in vurduğu meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 İngiliz ekibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

59. dakikada Son'un ceza sahası yayı içinden şutunda, kaleci Navas sağına gelen topu uçarak kornere tokatladı.

86. dakikada savunma arkasına sarkan Parrott'un ceza sahası yayı içinden şutunda, top yan direkten döndü.

Maç Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Tottenham, Audi Kupası'nda Bayern Münih-Fenerbahçe maçının kazananıyla yarın final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Real Madrid ise kaybeden takımla üçüncülük maçına çıkacak.

Stat: Allianz Arena

Hakemler: Tobias Stieler, Sascha Thielert, Rafael Foltyn (Almanya)

Real Madrid: Navas, Carvajal (Dk. 80 Odriozola), Varane (Dk. 64 Nacho), Ramos, Marcelo (Dk. 80 Delafuente), Modric (Dk. 80 Seoane), Kroos (Dk. 64 Vinicius Junior), Lucas Vazquez (Dk. 64 Valverde), Hazard (Dk. 80 Isco), Rodrygo (Dk. 80 Kubo), Benzema (Dk. 80 Diaz)

Tottenham: Gazzaniga (Dk. 46 Lloris), Foyth (Dk. 46 Walker-Peters), Alderweireld (Dk. 46 Sanchez), Vertonghen (Dk. 46 Tanganga), Rose (Dk. 46 Georgiou), Winks (Dk. 46 Sissoko), Ndombele (Dk. 46 Skipp), Lamela (Dk. 46 Alli), Eriksen (Dk. 46 Moura), Son (Dk. 66 Mbida), Kane (Dk. 66 Parrott)

Gol: Dk. 22 Kane (Tottenham)

Sarı kartlar: Dk. 54 Georgiou (Tottenham), Dk. 64 Ramos (Real Madrid)

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
'Avcı kız' operasyonunda önemli gelişme!
CHP'li başkan, kardeşini belediye şirketi müdürü yaptı
Dünyanın en güçlü yapıştırıcısını böyle test ettiler! İşte sonuç
İran'dan Trump'a "Bolton'un savaşa susamışlığını reddet" mesajı
Bakan Selçuk'tan kamu işçisine zam pazarlığı açıklaması
TCG Bayraktar, Barselona'dan ayrıldı
Yağmura aldırmayarak melodikayı çalmayı sürdürdü
"İlk 6 ay sadece anne sütü"
'Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmayı FETÖ sonlandırdı'
Genç kadına markette iğrenç taciz
"Fırat'ın doğusuna askeri harekat kaçınılmazdır"
Geri dönüş başladı: 3 ayda 10 milyar dolar geldi
İslamoğlu'na Diyanet'ten çok sert Hz. Hatice tepkisi
İşte kuzeninin vurulduğu an! 'Palalı Sabri' hakkında şok iddia
ABD düğmeye bastı! Asker talebinde bulundular!
Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya'yı kızdıran yorum
Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkeye ulaştıracak
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bu tuzağa düşmeyin!
Türkiye'den flaş bir hamle daha
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ