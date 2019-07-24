Tottenham Başkanı'ndan G.Saray'a Wanyama mesajı
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Wanyama için Tottenham Başkanı'ndan mesaj geldi.
TM Dijital Haber Merkezi
İyi bir ‘6’ numara arayışına çıkan ve Cuellar, Josef de Souza, Schneiderlin, Wanyama gibi yıldızlarla ilgilenen Galatasaray’a menajerler vasıtasıyla Tottenham Kulübü Başkanı Daniel Levy’den mesaj geldi.
GALATASARAY KİRALAMA ÜCRETİ ÖDER
TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Ndombele’nin transfer edilmesinin ardından Wanyama’nın ikinci plana itilmesi oyuncu hakkında ‘takımdan ayrılacak’ yorumlarının yapılmasına neden olurken, Galatasaray’ın Kenyalı yıldız için zemin yokladığı belirtilmişti. Wanyama transferi için aracı olan ünlü bir Türk menajerin Tottenham başkanıyla görüştüğü ortaya çıkarken, Daniel Levy’nin sarı kırmızılı yöneticilere ‘Ona 15 milyon Euro verip aldık, kiralık olarak gönderebiliriz fakat bunun için Galatasaray’ın bir bedel ödemesi lazım’ mesajını gönderdiği ortaya çıktı.
İki kulüp arasındaki görüşmelerin şimdilik menajerler aracılığıyla gerçekleştiği ifade edilirken, Galatasaray’ın önümüzdeki günlerde Londra’ya çıkarma yapacağı ve Tottenham’la resmi anlamda masaya oturacağı bildirildi. Geçtiğimiz sezon 22 maçta forma giyen 28 yaşındaki orta saha 1 gol attı.
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