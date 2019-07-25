Tonelli'ye yakın temas

GÜNEŞ

İTALYA’DAN SÜRPRİZ İDDİA

BEŞİKTAŞ’TA her ne kadar Başkan Fikret Orman, “stoper transferi olmasa da olur” dese de, çalışmalar devam ediyor. Uygun maliyette ve teknik direktör Abdullah Avcı tarafından onaylanmış yabancı bir isim transfer edilecek. Siyah-Beyazlılar’ın stoper gündemine İtalya’dan sürpriz bir isim dahil oldu. İtalyan basınının iddiasına göre Napoli’nin geçen sezon Sampdoria’ya kiraladığı 29 yaşındaki futbolcusu Lorenzo Tonelli için girişimler başladı.

10 MİLYON EUROLUK STOPER

GEÇEN sezon Serie A’da 19 maçta ilk 11 oynayan Tonelli için satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulunuldu. 2016’da Empoli’den 10 milyon euroya alınan İtalyan stoperin sağ bekte de görev yapabilmesi transferi cazip kılıyor. Beşiktaş dışında Real Betis ve Brescia’nın da kadrosuna katmak istediği 1.83’lük Tonelli’nin Napoli’yle 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Napoli kulübüyle sıkı bir pazarlık sürecinde olduğu belirtildi.

LOVREN COME TO BEŞİKTAŞ

KARTAL’IN Hırvat yıldızı Domagoj Vida, milli takımdan partneri Dejan Lovren’e Beşiktaş’a gel çağrısında bulundu. Tecrübeli stoper, evinin havuzunun kenarında top oynarken çekilen videosunu Instagram’da paylaştı. Liverpool’un stoperi Lovren bu paylaşıma yorum yazarken, Vida da “Come to Beşiktaş kardeşim” diye esprili bir cevap verdi. Taraftarların büyük kısmı ise Liverpool’da gözden düşen Lovren’in Beşiktaş’a gelmesine karşı çıktı.