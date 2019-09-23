Tolga Ciğerci'den Galatasaray'a sert gönderme

  • Bist 100
    100087
  • Dolar
    5,7305
  • Euro
    6,2891
  • Altın
    279,4870
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım
Abdullah Avcı için bir maçtan daha fazlası Abdullah Avcı için bir maçtan daha fazlası
Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor
Skandal görüşme sonrası AK Parti'den son dakika açıklaması! Skandal görüşme sonrası AK Parti'den son dakika açıklaması!
İran beklenen açıklamayı yaptı: Serbest bıraktık İran beklenen açıklamayı yaptı: Serbest bıraktık
Galatasaray'ın deplasman ve Sergen Yalçın fobisi Galatasaray'ın deplasman ve Sergen Yalçın fobisi
Yüz binler akın etti... TEKNOFEST'e rekor katılım! Yüz binler akın etti... TEKNOFEST'e rekor katılım!
Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı? Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı?
MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor
Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor pişmanlığı Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor pişmanlığı
Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı ne zaman başlıyor 2020? Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı ne zaman başlıyor 2020?
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı
Sessiz sedasız evlendi... Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu! Sessiz sedasız evlendi... Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu!
İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? İŞKUR TYP personel alımı başvuru ekranı İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? İŞKUR TYP personel alımı başvuru ekranı
Projelerde yer almıyor! Yeşilçam'ın usta oyuncusu: Teklif gelmiyor! Projelerde yer almıyor! Yeşilçam'ın usta oyuncusu: Teklif gelmiyor!
Eski eş evdeki eşyaları o yokken boşalttı! Nafaka mağduru olan talihsiz kalp hastası Başkan Erdoğan'dan yardım istedi Eski eş evdeki eşyaları o yokken boşalttı! Nafaka mağduru olan talihsiz kalp hastası Başkan Erdoğan'dan yardım istedi
'Suudi Arabistan petrolümüzü ele geçirmeye çalışıyor' 'Suudi Arabistan petrolümüzü ele geçirmeye çalışıyor'
Eğitim masrafında kullanılacak! Yardımda bulunmak için ceketini sattı! Eğitim masrafında kullanılacak! Yardımda bulunmak için ceketini sattı!
Kanseri yendi, bakıcılığını yaptığı ikizlerin koruyucu annesi oldu Kanseri yendi, bakıcılığını yaptığı ikizlerin koruyucu annesi oldu
Sevda Demirel'den zehir zemberek sözler... "Reynmen'e tokat atasım geliyor!" Sevda Demirel'den zehir zemberek sözler... "Reynmen'e tokat atasım geliyor!"
İstanbul Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı İstanbul Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yargı paketini CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a teslim etti AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yargı paketini CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a teslim etti
HDP önündeki eylem 21'inci gününde HDP önündeki eylem 21'inci gününde
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs'ta çözümün adı federal bir yapıdır KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Kıbrıs'ta çözümün adı federal bir yapıdır

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:54:16 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:56:25

Tolga Ciğerci'den Galatasaray'a sert gönderme

2016-2018 yılları arasında Galatasaray forması giydikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olan ve bir senelik kaybın ardından formasına kavuşan Tolga Ciğerci, Ankaragücü karşılaşması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve bu sezon formayı kaptıktan sonra çıkışa geçen Tolga Ciğerci, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu, eski takımı Galatasaray ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran ifadeler kullan. 

Tolga'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

"Yavaş yavaş kendimi daha iyi hissediyorum. 90 dakika oynadığım 4. maç oldu. Her gün çok iyi çalışıyorum, kendimi de çok iyi hissediyorum. Maç oynadıkça her geçen gün üstüne koyarak daha iyi performansım da olacak. İnşallah iyi çalışıp daha da iyi olacağım."

"ÖNEMLİ OLAN POZİSYONLARA GİRMEK"

Ersun Yanal tarafından zaman zaman farklı mevkilerde görevlendirilen tecrübeli orta saha, "Her pozisyon farklı. İkinci yarı biraz daha öne doğru, ofansif oynadım, böyle oynayınca da pozisyonlara girebiliyorsun. Önemli olan pozisyonlara girmek, sonucu daha iyi yapmam gerekiyor biliyorum ama olmadı maalesef."

"BANA DUYULAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAK İSTEMİYORUM"

"Pozisyonlara girmem önemli. Gelecek maçlarda hocam bana güvenip görev verirse ben de bana duyulan güveni boşa çıkarmak istemiyorum. İnşallah gelecek maçlarda pozisyonları da daha iyi değerlendireceğim" yorumunu yaptı."

"GALATASARAY BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Gelecek hafta eski takımı Galatasaray karşısına çıkacak olmalarıyla alakalı ilginç bir değerlendirmede bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "Ben Fenerbahçe'deyim. Orası artık beni ilgilendirmiyor. Oraya gideceğiz tabii ki hedefimiz 3 puan. Galatasaray maçına iyi çalışıp, orada da iyi bir maç çıkartarak evimize 3 puanla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ