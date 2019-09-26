Tolga Ciğerci'den Ersun Yanal'a 'Igor Tudor' örneği

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Geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında Garry Rodrigues’in sakatlığı Ersun Yanal’ın canını sıkmış Fenerbahçe, derbi öncesi ağır bir kayıp yaşamıştı.

TOLGA CİĞERCİ'DEN ERSUN YANAL'A: HOCAM SOL ÖNDE GÖREV ALABİLİRİM

Yıldız futbolcunun Galatasaray karşısında görev alamayacak olması Yanal’ı harekete geçirirken takımın orta sahadaki dinamo isimlerinden Tolga Ciğerci’nin hocasıyla özel olarak konuştuğu ortaya çıktı. Garry Rodrigues’in boşluğunu doldurabileceğini ve şans verilmesi halinde sol önde iyi bir maç çıkarabileceğini söyleyen Tolga sarı kırmızılı takımdayken Igor Tudor tarafından birçok kez o bölgede oynadığını ifade ederken, 27 yaşındaki futbolcunun skora olan katkısını da ayrıca belirttiği kaydedildi.

TUDOR DÖNEMİNDE 10 MAÇTA 6 GOL ATMIŞTI

2017-18 sezonunda Igor Tudor yönetiminde 10 haftada 6 gol atan Tolga Ciğerci’nin performansı parmak ısırtırken, Hırvat teknik adamın milli futbolcuyu sol önde iyi kullanması bir hayli dikkat çekmişti. Sol kanatta hem skora katkı yapan hem de top rakipteyken orta sahada alan daraltan Tolga, Fatih Terim’in gelişiyle düşüşe geçerken, oyuncunun sık sık sakatlık problemleri yaşaması Ciğerci’yi geri plana itmişti.