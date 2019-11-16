16 Kasım 2019 Cumartesi 15:36:11 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 15:37:46
Tolga Ciğerci Milli takıma seçilmek istediğini söyledi
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Tolga Ciğerci, daha iyi duruma gelip Milli Takım'a seçilmek istediğini söyledi.
Bu sezon sahalara başarılı bir dönüş yapan Tolga Ciğerci, daha iyi duruma gelip Milli Takım'a seçilmek istediğini söyledi.
Başarılı oyuncu, "Eğer önemli bir sakatlık yaşamazsam bu hedefime ulaşacağımı düşünüyorum. Her zaman Milli Takım'ın hizmetinde olacağım" açıklamasını yaptı..
Tolga, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 müsabakada yer alırken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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