Tolga Ciğerci: İstediğim düzeyde değilim

  • Bist 100
    98047.1
  • Dolar
    5,7126
  • Euro
    6,4213
  • Altın
    258,8790
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Soylu'dan 81 ilin yöneticileriyle güvenlik toplantısı Bakan Soylu'dan 81 ilin yöneticileriyle güvenlik toplantısı
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada yeni gelişme Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada yeni gelişme
HDP'li belediyeden caddeye terör suçlusunun adını verme kararı HDP'li belediyeden caddeye terör suçlusunun adını verme kararı
Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü: Aydoğan Vatandaş Türkiye'yi karalama kampanyalarının başrolündeki FETÖ'cü: Aydoğan Vatandaş
Türkiye, mayısta AB ile 564,5 milyon avro ticaret fazlası verdi Türkiye, mayısta AB ile 564,5 milyon avro ticaret fazlası verdi
Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda 19 kişiye yakalama kararı Mardin merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda 19 kişiye yakalama kararı
Bu akşam Ay tutulması yaşanacak... Türkiye'den de gözlemlenebilecek Bu akşam Ay tutulması yaşanacak... Türkiye'den de gözlemlenebilecek
Lüks otomobil yol ortasında alev alev yandı: 60 bin lira da kül oldu Lüks otomobil yol ortasında alev alev yandı: 60 bin lira da kül oldu
ABD merkezi National Interest dergisi: Hazır ol NATO! Rusya’nın S-500’leri savaş alanına iniyor ABD merkezi National Interest dergisi: Hazır ol NATO! Rusya’nın S-500’leri savaş alanına iniyor
Polisler kaybolan köpeğini bulunca gözyaşlarına boğuldu Polisler kaybolan köpeğini bulunca gözyaşlarına boğuldu
Bakanlık 'gayrisafi gelir tespiti yöntemi'ne açıklık getirildi Bakanlık 'gayrisafi gelir tespiti yöntemi'ne açıklık getirildi
Etiyopya'da FETÖ'cü müdür, okul paralarını hesabına geçirmiş Etiyopya'da FETÖ'cü müdür, okul paralarını hesabına geçirmiş
Türk bilim insanları kök hücreler ile 3 boyutlu biyo-yazıcı teknolojilerini birleştirerek yapay insan dokuları üretiyor Türk bilim insanları kök hücreler ile 3 boyutlu biyo-yazıcı teknolojilerini birleştirerek yapay insan dokuları üretiyor
Uzman uyardı! Birçok kişi tatilde yakalanıyor Uzman uyardı! Birçok kişi tatilde yakalanıyor
Adli tatil kaç gün? Adli tatil 2019 ne zaman başlıyor? Adli tatil kaç gün? Adli tatil 2019 ne zaman başlıyor?
Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?
Ünlülerden ortak mesaj: Unutmak yok Ünlülerden ortak mesaj: Unutmak yok
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın: FETÖ Almanya için de tehdit Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın: FETÖ Almanya için de tehdit
Dizi için Ordu'ya taşınma kararı aldı Dizi için Ordu'ya taşınma kararı aldı
Yeni 007 siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch Yeni 007 siyahi kadın oyuncu Lashana Lynch
Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar: Sezen'in evinde iyileşiyorum Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar: Sezen'in evinde iyileşiyorum
Galatasaray, Fatih Terim'in onay vermesi halinde Maxime Gonalons'u transfer edecek Galatasaray, Fatih Terim'in onay vermesi halinde Maxime Gonalons'u transfer edecek
Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu Kıbrıs’ta sevenleriyle buluştu
Trabzon'da kanosu ters dönen balıkçıyı, dalış timi komutanı kurtardı Trabzon'da kanosu ters dönen balıkçıyı, dalış timi komutanı kurtardı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Temmuz 2019 Salı 11:52:00 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 11:53:43

Tolga Ciğerci: İstediğim düzeyde değilim

Bu sezon takıma önemli katkılar vermesi beklenen Tolga Ciğerci maç ve idman eksiğini kapatmak için çok çalıştığını söyledi.

Tatil döneminde de çalıştığını söyleyen Tolga Ciğerci, "Çok çalışıyorum ama geçen sezonu boş geçtim. Henüz istediğim düzeyde değilim. Sezon başladığında hazır olacağıma olan inancım ise tam" dedi.

Bu arada Fenerbahçe'nin geçtiğimi sezon 1 yıllığına kadrosuna kattığı fakat sakatlığı nedeniyle çok fazla faydalanamadığı Tolga Ciğerci, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Sarı lacivertli takımın kampında yapılan dayanıklılık testinde zirvede yer alan Ciğerci, Ersun Yanal'ın da gözüne girdi.

Yanal, Mehmet Topal ile yolların ayrılmasından sonra Tolga Ciğerci'den faydalanmak istiyor.

(Sporx)

Darbeci hainler hesap veriyor... İstinaf Mahkemesi onadı!
Son dakika... Türkiye'den AB'ye rest! Dördüncü gemiyi de göndereceğiz
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya için para saçıyor! Bu kez de Mikonos'da yakalandılar!
70 milyonluk talihli ortaya çıktı!
ABD medyası yazdı... İşte yaptırıma karşı Türkiye'nin kozu
Emekli zammı yarın hesaplarda
PKK'lı teröristler dün katletmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı
S-400 sonrası ABD'den ilk ziyaret!
Perde arkası ortaya çıktı: Pentagon'u Trump engelledi
Tokat gibi sözler: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım
Tek taş seçme zamanı
S-400 sevkiyatı kapsamında 12. uçak Mürted'e indi
Göndermeler havada uçuştu
CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser darbeyi övdü gözaltına alındı!
Türkiye'den Pençe Operasyonu’ öncesi kritik hamle
Yunan'da Bora ve S-400 korkusu
İsyan var: Bu ikisini alıp veteran takımı mı olacağız!
82 milyon tek yürek
Ersun Yanal'ın prensine yol göründü
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ