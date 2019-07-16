Tolga Ciğerci: İstediğim düzeyde değilim

Tatil döneminde de çalıştığını söyleyen Tolga Ciğerci, "Çok çalışıyorum ama geçen sezonu boş geçtim. Henüz istediğim düzeyde değilim. Sezon başladığında hazır olacağıma olan inancım ise tam" dedi.

Bu arada Fenerbahçe'nin geçtiğimi sezon 1 yıllığına kadrosuna kattığı fakat sakatlığı nedeniyle çok fazla faydalanamadığı Tolga Ciğerci, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Sarı lacivertli takımın kampında yapılan dayanıklılık testinde zirvede yer alan Ciğerci, Ersun Yanal'ın da gözüne girdi.

Yanal, Mehmet Topal ile yolların ayrılmasından sonra Tolga Ciğerci'den faydalanmak istiyor.

(Sporx)