  • Bist 100
    102336
  • Dolar
    5,6655
  • Euro
    6,2156
  • Altın
    274,7840
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dişçide deprem anı kamerada Dişçide deprem anı kamerada
Hasan Şaş: Her yıl şampiyonluk istiyorum, doymuyorum Hasan Şaş: Her yıl şampiyonluk istiyorum, doymuyorum
GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı GÜBRETAŞ, İskenderun'da yeni lojistik merkezini açtı
Ogenyi Onazi'nin dönüş tarihi belli oldu Ogenyi Onazi'nin dönüş tarihi belli oldu
Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi Depremde temeli yan yatan bina drone ile görüntülendi
Başkan Erdoğan depremle ilgili brifing aldı Başkan Erdoğan depremle ilgili brifing aldı
Yanal'dan yeni transferlere derbi motivasyonu Yanal'dan yeni transferlere derbi motivasyonu
İstanbul Kağıthane ve Şirinevler’de bina yan yattı İstanbul Kağıthane ve Şirinevler’de bina yan yattı
AFAD'dan İstanbul'a takviye! 4 ilden 80 kurtarma uzmanı İstanbul'a sevk edildi! AFAD'dan İstanbul'a takviye! 4 ilden 80 kurtarma uzmanı İstanbul'a sevk edildi!
Sanatın nostaljisi Milli Kütüphanede yaşanıyor Sanatın nostaljisi Milli Kütüphanede yaşanıyor
Tolga Ciğerci Galatasaray için bileniyor Tolga Ciğerci Galatasaray için bileniyor
Çin'in Afrika'daki stratejik açılımları demiryollarından ilerliyor Çin'in Afrika'daki stratejik açılımları demiryollarından ilerliyor
Volkan Demirel Galatasaray derbisinde olacak mı? Volkan Demirel Galatasaray derbisinde olacak mı?
Sağlık Bakanı Koca'dan deprem açıklaması: Her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz Sağlık Bakanı Koca'dan deprem açıklaması: Her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz
Fay nedir? Fay hattı kırılması nedir? Fay nedir? Fay hattı kırılması nedir?
Sadr'ın sürpriz İran ziyareti ve muhtemel sonuçları Sadr'ın sürpriz İran ziyareti ve muhtemel sonuçları
Başkan Erdoğan: İstanbul'da 28 artçı deprem meydana geldi, 8 kişi hafif yaralandı Başkan Erdoğan: İstanbul'da 28 artçı deprem meydana geldi, 8 kişi hafif yaralandı
İstanbul'da deprem sonrası yoğun trafik İstanbul'da deprem sonrası yoğun trafik
İnşaat halindeki bina beşik gibi sallandı! İnşaat halindeki bina beşik gibi sallandı!
Son Dakika... Sağlık Bakanı Koca: Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz Son Dakika... Sağlık Bakanı Koca: Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz
İnşaat halindeki bina beşik gibi sallandı! İnşaat halindeki bina beşik gibi sallandı!
Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı alındı Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı alındı
BAE'nin ilk astronotu başarıyla Uzay İstasyonu'na ulaştı BAE'nin ilk astronotu başarıyla Uzay İstasyonu'na ulaştı
İstanbul Valiliği açıkladı: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği açıkladı: İstanbul'da yarın okullar tatil mi?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Eylül 2019 Perşembe 15:58:31 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 16:03:15

Tolga Ciğerci Galatasaray için bileniyor

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray ile sözleşmesini fesheden ve transferin son gününde Fenerbahçe'ye imza atan Tolga Ciğerci, gösterdiği performans ile sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezlerinden biri oldu. 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde beş maçta toplam 376 dakika forma giyerken, 1 gol ve 1 asiste imza attı.

Gazişehir maçında 16 dakika forma giydikten sonra oynanan dört maça da ilk 11'de başlayan ve 90 dakika oynayan Ciğerci, Ersun Yanal'ın forma vermesi halinde Fenerbahçe'nin derbideki dikkat çeken isimlerinden biri olacak.

Yaklaşık bir sene futboldan uzak kalan ve Başakşehir maçıyla 494 gün sonra ilk 11'e dönen Tolga Ciğerci, Fenerbahçe ile sahalara dönerek bambaşka bir kimliğe büründü.

"BENİM İÇİN ÇOK ÇALIŞTILAR"

Tedavi sürecinde kulübünün kendisine verdiği desteği her fırsatta dile getiren orta saha oyuncusu, "Hocamız benim için çok çalıştı. Ersun Hocam, Ali Başkanım benim için çok çalıştılar. Benim için her şey daha kolay oldu. Bütün teknik ekip, tüm Fenerbahçe camiası sayesinde tekrar sahalara geri döndüm" dedi.

"FUTBOLDAN KOPMA KORKUSU YAŞADIM"

Tolga Ciğerci derbi için de düşüncelerini ifade ederken, "Bu emeğin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. Bir futbolcu olarak yaşadığım sakatlığı ve bu sürecin ne demek olduğunu en yoğun şekilde hissettim. Futboldan kopma korkusu yaşadım. 494 gün sonra giydiğim bu kutsal forma benim için hayatım boyunca çok özel olacak. Fenerbahçe için her gün kendimi geliştirip her zaman daha da fazlasını verebilmek için çalışacağım. Camiamızdan ricam ve beklentimiz her daim yanımızda olmaları. Onların pozitif desteği, hatalarımızı düzeltmemiz ve daha iyi olmamız adına bizim için en büyük güç demek. Bunu hiç unutmasınlar. Hepimizin tek ve ortak amacı Fenerbahçe ve Fenerbahçemizin formasını en iyi şekilde taşımak! Galatasaray maçında karar her zaman hocamızın. Eğer forma giyersem kazanmak için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Forma giymezsem de manevi desteğimle takım arkadaşlarımın yanında olacağım. Bu sene taraftarlarımızla omuz omuza şampiyonluğa yürüyoruz. Bizim için her maç hedefimize bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor. Bu maç da onlardan biri olacak ve kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz sadece yeşil sahayla ve kendimizle ilgileniyoruz." şeklinde konuştu.

(Sporx)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ