Tolga Ciğerci: Fenerbahçe'de boş mukaveleye imza atarım

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki orta saha futbolcusu Tolga Ciğerci, takımının Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sözlerine kamp çalışmalarıyla ilgili konuşarak başlayan Ciğerci, "Kampımız çok iyi geçiyor. Kayseri'ye hazırlanıyoruz. Her şeyin hayırlısı olur inşallah." dedi.

Tolga Ciğerci'nin açıklamaları şu şekilde;

"BANA ÇOK DESTEK OLDULAR"

"Her gün iyi çalışıyorum, ekstra çalışıyorum. Kendime dikkat ediyorum. O yüzden de maçta iyi oynuyorum. Sakatlığımı atlatmak kolay değildi, çok zordu. Doktorlar, başkanımız bana o kadar destek verdler ki ben de onların desteğini boşa çıkarmadım. Bunun etkisi sahada ortaya çıkıyor."

"BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATARIM"

"Benim bir hedefim var, takımımla şampiyon olmak istiorum. Elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Ben Fenerbahçe'ye ne kadar teşekkür etsem azdır. En kötü günlerimde beni yalnız bırakmadılar. Önüme boş mukavele koysalar ona da imza atarım. Fenerbahçe beni bir an olsun yalnız bırakmadı."

"GOL SAYIM FAZLA OLABİLİRDİ"

En sevdiğim mevkii 8 numara ve 6 numaralar. Hocam sağ ya da sol dese de problem olmaz. Takıma büyük katkı verebiliyorsam sağda ya da solda sevinirim. Hoca bana 6 numara diyorsa fazla istediğin gibi ileri gidemezsin. Sağ ya da solda oynarsan gol atma ihtimalin de artar. Bence şu an çok iyi gidiyor gollerim, belki 2-3 tane daha fazla olabilirdi, asistim de fazla olabilirdi.

"EN SEVDİĞİM DOSTUM EKİCİ"

"Tabii ki samimi olduğum arkadaşlarım olabilir ama herkesle iyi anlaşıyorum. En sevdiğim dostum Mehmet Ekici tabii ki ancak herkesle aram iyi benim. Kendisi için çok sevindim inşallah her şeyin hayırlısı olur onun için. Kendisi çok büyük bir futbolcu, çok iyi bir futbolcu."

"İNŞALLAH MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILIRIM"

"Herkesin farklı bir düşüncesi var. Ben milli takımı seçtiğimde kalbimle seçtim. Ötekisi bana Almanya'da doğup, büyüdüm o yüzden seçtim diyor. Benim hedefim hep A Milli Takım'dı. İnşallah en kısa zamanda çağırılırım."

"İÇ SAHA, DEPLASMAN FARK ETMEZ"

Taraftarlar bizi yalnız bırakmasınlar, hep 90 dakika destek versinler. Biz, elimizden ne geliyorsa onu yapmak istiyoruz. Deplasmanda da puan toplamamız gerekiyor. 2019'u iyi bitirdik. İçerisi ya da dışarısı Fenerbahçe için fark etmiyor. Almamız gereken puanları içeride de dışarıda da alacağız inşallah.