Tolga Ciğerci: F.Bahçe sayesinde futbola döndüm, terimin son damlasına kadar savaşacağım

Geçen sezon başında G.Saray ile sözleşmesini fesheden ve transferin son günü F.Bahçe’ye imza atan Tolga Ciğerci, “Hocamız benim için çok çalıştı. Ersun Hocam, Ali Başkanım benim için çok çalıştılar. Benim için her şey daha kolay oldu. Bütün teknik ekip, tüm Fenerbahçe camiası sayesinde tekrar sahalara geri döndüm. Bu emeğin karşılığını en iyi şekilde vermek istiyorum. Bir futbolcu olarak yaşadığım sakatlığı ve bu sürecin ne demek olduğunu en yoğun şekilde hissettim. Futboldan kopma korkusu yaşadım” dedi.

MANEVİ DESTEK

Tecrübeli oyuncu, “494 gün sonra giydiğim bu kutsal forma benim için hayatım boyunca çok özel olacak. G.Saray maçında karar hocamızın. Eğer forma giyersem kazanmak için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim. Forma giymezsem de manevi desteğimle takım arkadaşlarımın yanında olacağım” diye konuştu.

(Akşam)