Tolga Ciğerci eski takımına karşı oynayacak

AKŞAM

Galatasaray cephesinde ise Şener Özbayraklı benzer bir heyecan yaşıyor. Tecrübeli sağ bek, Fenerbahçe’yle mukavelesi tamamlandıktan sonra Sarı-Kırmızılı ekiple anlaşmaya varmıştı. Bu derbide ilk kez oynayacak futbolcular dışında, eski takımlarına karşı sınav verecek oyuncuların heyecanı da farklı olacak.