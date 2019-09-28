28 Eylül 2019 Cumartesi 10:47:55 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:49:06
Tolga Ciğerci eski takımına karşı oynayacak
Galatasaray'la mukavelesini feshettikten sonra Fenerbahçe’ye transfer olan Tolga Ciğerci, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın şans vermesi halinde bugün ilk kez eski takımına karşı oynayacak.
AKŞAM
Galatasaray cephesinde ise Şener Özbayraklı benzer bir heyecan yaşıyor. Tecrübeli sağ bek, Fenerbahçe’yle mukavelesi tamamlandıktan sonra Sarı-Kırmızılı ekiple anlaşmaya varmıştı. Bu derbide ilk kez oynayacak futbolcular dışında, eski takımlarına karşı sınav verecek oyuncuların heyecanı da farklı olacak.
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