THY Avrupa Ligi'nden, Fenerbahçe Beko aleyhine 'hakem hatası' açıklaması

Açıklamada, Panathinaikos-Fenerbahçe Beko müsabakasının son saniyesinde üç sayılık atış yapan sarı-lacivertli Nando De Colo'ya, rakip oyuncu Tyrese Rice'ın kural dışı temasta bulunduğu belirtilerek, "Bu durumda faul çalınmaması yanlış bir karardı. Rice'a faul çalınarak De Colo'ya üç serbest atış hakkı verilmeliydi. " ifadeleri kullanıldı.

Hakem hatasının kabul edildiği karşılaşmayla ilgili herhangi bir yaptırım ya da maç tekrarı kararı beklenmiyor. (AA)