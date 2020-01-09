THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes yarın Barcelona'ya konuk olacak

  • Bist 100
    116796
  • Dolar
    5,8768
  • Euro
    6,5288
  • Altın
    292,8900
İstanbul
2 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Emre Mour'un yeni takımı belli oldu! Anlaşmaya varıldı Emre Mour'un yeni takımı belli oldu! Anlaşmaya varıldı
İran'da düşen uçakla ilgili Ukrayna'dan açıklama: Bomba veya füze isabet etmiş olabilir İran'da düşen uçakla ilgili Ukrayna'dan açıklama: Bomba veya füze isabet etmiş olabilir
Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'den açıklama: ABD'ye ders vermeye devam edeceğiz Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'den açıklama: ABD'ye ders vermeye devam edeceğiz
Oğlunun ölümüne sebep olan şahsa kurşun yağdırdı! Oğlunun ölümüne sebep olan şahsa kurşun yağdırdı!
Damien Comolli hakkında çıkan haberleri yalanladı! 'Hepsiyle mahkemede hesaplaşacağız' Damien Comolli hakkında çıkan haberleri yalanladı! 'Hepsiyle mahkemede hesaplaşacağız'
Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku yaşanıyor! Sırıp yıldız antrenmanda sakatlandı Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku yaşanıyor! Sırıp yıldız antrenmanda sakatlandı
MSB duyurdu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG'ye ait bin 660 EYP 891 mayın bulundu" MSB duyurdu: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG'ye ait bin 660 EYP 891 mayın bulundu"
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ibra edilmedi Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ibra edilmedi
Mucize Doktor Beliz kimdir? Mucize Doktor Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında? Mucize Doktor Beliz kimdir? Mucize Doktor Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında?
Nijerya'da siyam ikizlerini 78 doktor ayırdı Nijerya'da siyam ikizlerini 78 doktor ayırdı
Antalya DOB'dan 'Barok Müzikten Türk Müziğine' konseri Antalya DOB'dan 'Barok Müzikten Türk Müziğine' konseri
Rize'de erik ve karayemiş ağaçları kış ortasında meyve verdi Rize'de erik ve karayemiş ağaçları kış ortasında meyve verdi
Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor Kimya teknolojileri bölümü öğrencileri üretirken geleceğe de hazırlanıyor
Tarihi yorganları onaran usta zanaatını yaşatmak istiyor Tarihi yorganları onaran usta zanaatını yaşatmak istiyor
Frigya'da 'kış manzarası' büyülüyor Frigya'da 'kış manzarası' büyülüyor
Sokak hayvanları metro istasyonlarına sığındı Sokak hayvanları metro istasyonlarına sığındı
Moldovalı gelin Nicolea Müslüman olup Meryem adını aldı Moldovalı gelin Nicolea Müslüman olup Meryem adını aldı
Bu akşam Mucize Doktor var mı? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Mucize Doktor var mı? Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
Çocukların üşümemesi için kulübe yapan Halil Demir'e gençler teşekkür etti Çocukların üşümemesi için kulübe yapan Halil Demir'e gençler teşekkür etti
Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı Mobilya döşemecisi kadının meslek aşkı
Öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunan muhtar gönüllerde taht kurdu Öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunan muhtar gönüllerde taht kurdu
Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım
'Katil kim?' sorusuna yanıt arayan 'Bıçaklar Çekildi' vizyona giriyor 'Katil kim?' sorusuna yanıt arayan 'Bıçaklar Çekildi' vizyona giriyor
'Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak' sergisi açıldı 'Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak' sergisi açıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ocak 2020 Perşembe 11:41:40 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 11:42:34

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes yarın Barcelona'ya konuk olacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en önemli maçı olarak gösterilen mücadelede, Barcelona ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en önemli maçı olarak gösterilen mücadelede lider Anadolu Efes, üçüncü sıradaki Barcelona ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Barselona kentindeki Palau Blaugrana'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ilk yarıda elde ettiği 14 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvede yer alan Anadolu Efes, deplasmandaki kazanma serisini İspanya'da da sürdürmeye çalışacak.

Dış sahadaki son 6 maçını da galip tamamlayan lacivert-beyazlılar, ligin deplasmanda en başarılı ekibi olarak dikkati çekiyor.

Başantrenör Svetislav Pesic yönetimindeki Barcelona ise iyi bir dönem geçiriyor. Ligin ilk yarısını 13 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada tamamlayan İspanyol ekibi, son hafta beklemediği bir yenilgi yaşadı. Barcelona, 5 maçlık galibiyet serisini geçen hafta bir başka İspanyol ekibi Baskonia karşısında aldığı mağlubiyetle kaybetti.

İlk maçı Barcelona kazandı

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Barcelona rahat kazandı.

Yıldız oyuncusu Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakibine 74-64 mağlup oldu.

İki ekip, tarihinde daha önce 32 kez karşılaştı. Bu 32 randevunun 12'sini lacivert-beyazlılar kazanırken, İspanyol ekibi sahadan 20 kez galip ayrıldı.

Anadolu Efes ile Barcelona geçen sezon play-off etabında karşılaşmış ve çekişmeli geçen seride rakibine 3-2 üstünlük kuran lacivert-beyazlılar, adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

Larkin ve Mirotic'in performansları merak ediliyor

Bu sezon şampiyonluğun önemli adayları arasında gösterilen iki ekibin mücadelesinde, gözler yıldız oyuncuların üzerinde olacak.

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, 23,4 verimlilik puanıyla ilk yarıyı sezonun en değerli ismi olarak kapattı. Larkin, 20,2 sayı ortalamasıyla da 3. sırada bulunuyor.

Larkin, geçen sezon Barcelona maçlarında gösterdiği performansla dikkati çekmişti. ABD'li oyuncu, İspanyol ekibine karşı sahaya çıktığı müsabakalarda sırasıyla 7, 37, 12, 18, 30, 20 ve 18 sayı kaydetti. Larkin, Barcelona'ya karşı maç başına 20,3 sayı ortalamasıyla mücadele etti.

Barcelona'ya sezon başında NBA ekibi Milwaukee Bucks'tan rekor ücretle transfer edilen İspanyol oyuncu Nikola Mirotic, 21,5 verimlilik puanıyla Larkin'in arkasında ilk yarının en değerli ikinci ismi oldu.

İspanyol pivot, 18,8 sayı ortalamasıyla da ligin beşinci, takımının ise en skorer ismi konumunda bulunuyor. Bu sezon oynadığı 17 maçın 16'sında çift hanelere ulaşan Mirotic, ilk maçta Anadolu Efes potasına 24 sayı göndermişti.

Avrupa'da 676. maç

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 676. maçını yarın yapacak.

Avrupa kupalarında 675 karşılaşmaya çıkan lacivert-beyazlılar, 378 galibiyet ve 297 yenilgi aldı.

2001-2002 sezonundan itibaren THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes, bu kulvarda 427 maçta 221 galibiyet elde ederken, 206 maçı yenilgiyle tamamladı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ