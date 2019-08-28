Thiago Maia’da işlem tamam

GÜNEŞ

■ 22 yaşındaki oyuncuyu iki yıl önce isteyen ancak Fransız kulübüne kaptıran Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın talep ettiği Sambacı’yı kısa sürede İstanbul’a getirecek. Kartal, Maia’yı 1 yıllığına kiralarken, oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olduğu iddia edildi.