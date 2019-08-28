28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 23:52:40
Thiago Maia’da işlem tamam
ORTA sahada Medel’i Bologna’ya gönderen Beşiktaş, Brezilyalı ön libero Thiago Maia ve kulübü Lille anlaştı.
GÜNEŞ
■ 22 yaşındaki oyuncuyu iki yıl önce isteyen ancak Fransız kulübüne kaptıran Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı’nın talep ettiği Sambacı’yı kısa sürede İstanbul’a getirecek. Kartal, Maia’yı 1 yıllığına kiralarken, oyuncunun satın alma opsiyonunun ise 12 milyon euro olduğu iddia edildi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT