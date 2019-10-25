TFF'den talimat değişikliği! 4 sarı kart gören teknik direktör cezalı duruma düşecek

Talimatın 97/3 maddesinde yapılan değişiklikte ise hak mahrumiyeti cezası olan kulüp başkanlarına getirilen, hak mahrumiyeti cezasının "kulübünün resmi müsabakalarında, protokol tribünü hariç stadyumlara girmelerine engel olmaz" istisnası kaldırıldı. Kulüp başkanlarının aldığı ceza kulübün kupa müsabakasının oynandığı maça gelmesi durumunda ise ceza o gün infaz edilmeyecek.

(Sabah)