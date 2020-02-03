03 Şubat 2020 Pazartesi 19:07:08 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 19:14:16
TFF'den 'Nihat Özdemir istifa etti' haberlerine yalanlama
Türkiye Futbol Federasyonu, başkan Nihat Özdemir’in istifa ettiği hakkında çıkan haberleri yalanladı.
TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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