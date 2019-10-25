25 Ekim 2019 Cuma 17:12:39 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 17:38:24
TFF'den flaş açıklama: Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır
TFF, amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulayan Halil Kurt'a soruşturma açıldığını açıkladı
TFF, amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulayan Halil Kurt'a soruşturma açıldığını açıkladı
Yapılan açıklama şu şekilde;
"Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine soruşturma açılmıştır.
Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır."
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Tecavüze uğradığını açıklayıp 3 gün sonra intihar etti... Mahkeme delil yetersizliğinden tahliye kararı verdi