TFF'den erteleme açıklaması: Sadece BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor değil tüm maçlar ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, tartışmalara neden olan BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenme kararıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte TFF'nin "Tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir." satırlarına yer verdiği açıklama:

"Depremin tarifi imkansız acılarını dindirmeye çalıştığımız ve dünyaya dayanışma örneği sunduğumuz bugünlerde, Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasının ertelenmesi ile ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.

Deprem sonrası çalışmalarımız hakkında 25 Ocak 2020 tarihli bilgilendirme ve erteleme duyurumuzda da açıkça ifade ettiğimiz üzere; merkez üssü Sivrice olan depremin ardından sadece söz konusu iki kulübümüzün başkanı ile değil bölgede bulunan tüm kulüplerin başkan ve temsilcileri, stadyum yetkilileri, resmi kurum ve kuruluşların görevlilerinin yanı sıra bölgeye maça gidecek takımlarımızla ilgili Yönetim Kurulu üyelerimiz temasa geçerek görüşmeler yapmışlardır.

Yönetim Kurulumuz bu temasların ardından yaptığı değerlendirmeler sonucu, can kayıplarımızın yarattığı üzüntü, olağanüstü durum ve artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle sadece Btc Turk Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir.

Yapılan tüm görüşmelerde deprem ve devam eden artçı sarsıntılar sonucunda bölgede oluşan ortamın insan sağlığına ve karşılaşmaların huzurlu bir şekilde oynanabilmesine yönelik etkisi yönünde ifadeler kullanılmış ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm maçları erteleme kararında olduğu taraflara ifade edilmiştir.

Futbol ailemizin sağduyu içerisinde omuz omuza vererek, ülkemizi derin üzüntüye boğan depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için her zor zamanda olduğu gibi var gücüyle çaba göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Türkiye Futbol Federasyonu"

(AA)