TFF'den başsağlığı mesajı
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da hissedilen depremde hayatını kaybedenlerin anısına 23 ve 24 Şubat'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İran'ın Hoy kentinde meydana gelen ve Van'da hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, depremde vefat eden vatandaşların anısına 23-24 Şubat'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı kaydedildi. Açıklamada, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
AA