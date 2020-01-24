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24 Ocak 2020 Cuma 23:42:20 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 23:43:20

TFF ve kulüplerden deprem için geçmiş olsun mesajları

TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.

Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremle ilgili spor dünyasından geçmiş olsun mesajları geldi.

İşte depremle ilgili yayımlanan mesajlar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sarsıntının can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyoruz. #GeçmişOlsunElazığ

Beşiktaş

Elazığ ve çevre illerinde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Geçmişolsun#Elazığ

Fenerbahçe

Elazığ ve çevre illerde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremi üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hiçbir can kaybının olmamasını temenni ediyor; tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Galatasaray

Elazığ'ın Sivrice ilçesi yakınlarında meydana gelen ve çevre illerde ve bölgelerde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #deprem

Trabzonspor

Elazığ’da meydana gelen şiddetli depremde can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #GeçmişOlsunElazığ

Antalyaspor

Merkez üssü Elazığ olan ve ülkemizin birçok kentinde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diler, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. #Depremx

Demir Grup Sivasspor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te yerin 6.75 kilometre derinliğinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Sivas ve çevre illerde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Medipol Başakşehir

Elazığ'da meydana gelen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını dileyerek, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Aytemiz Alanyaspor

Elazığ ve çevre illerde hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyor, etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Hes Kablo Kayserispor

Elazığ ve çevre illerinde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını diliyoruz.

Çaykur Rizespor

Geçmiş olsun #Elazığ! Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Gençlerbirliği

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, depremin herhangi bir can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyoruz.

Yukatel Denizlispor

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Göztepe

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sarsıntının can kaybına sebep olmamasını diliyoruz. #deprem

Birevim Elazığspor

Merkez üssü Sivrice ilçemiz olan 6.8 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. #gecmisolsunelazig

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