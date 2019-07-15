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15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:06:08 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:12:18

TFF ve kulüplerden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve birçok futbol kulübü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden, "15 Temmuz'u Unutmadık" başlığı altında yapılan paylaşımda, 15 Temmuz'un unutulmayacağı vurgusu yapıldı.

15 Temmuz'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan, anti demokratik bir düzen getirmek isteyen terör örgütü ve iş birlikçilerine karşı atılan tarihi bir tokat olduğunu ifade eden Özdemir, "15 Temmuz mermi, tank, bombalara karşı tek vücut göğsünü siper eden milletimizin gösterdiği direnişle, hainlere karşı kazandığı unutulmayacak, unutturulamayacak bir zaferdir. 15 Temmuz aynı zamanda, köklü tarihiyle yıkılmaz bir kale olan, hiçbir kuvvet karşısında diz çökmeyen yüce Türk milletinin özgürlük sembolüdür. Ülke tarihinde görülmemiş ihanetin bertaraf edilmesine önderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarihi bir liderlik duruşu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Futbol ailesinin de demokrasi mücadelesine milletle birlikte katıldığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizle yaşıt olmaktan gurur duyan federasyonumuz ve futbol ailesi, demokrasi anlayışla, darbelere karşı durmaya, bayrağına sahip çıkmaya da devam edecektir. Bu ülke milletimize o kara günü yaşatan hainleri asla unutmayacak, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde şehit düşen kahramanlarını daima gönüllerinde yaşatacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün üçüncü yılında kanlarıyla demokrasi destanını yazan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, saygı, minnet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ, 15 TEMMUZ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Beşiktaş'ın internet sitesinden "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi Saygıyla ve Rahmetle Anıyoruz" başlığı ile yayımlanan mesajda, "15 Temmuz'un yıl dönümünde sahip olduğumuz en büyük gücün; milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla şehitleri rahmet ve minnetle andı.

FENERBAHÇE: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimize şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, gazilerimize şifalar diliyoruz.

GALATASARAY: DESTAN İÇİN MİLLETİMİZE TEŞEKKÜRLER

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde, demokrasi destanı yazan milletimize bir kez daha teşekkür ediyor; aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

BURSASPOR: ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümünde, Demokrasi Destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyoruz.
 
TRABZOSPOR: KAHRAMANLARIMIZA SELAM OLSUN
 
15 Temmuz Gecesi yaşanan hain darbe girişimini engelleyerek bize “Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nü miras bırakan kahramanlara selam olsun
 
BAŞAKŞEHİR: VAROLUŞ DESTANI
 
15 Temmuz bir Milletin varoluş ateşini körükleyen destanıdır.. 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.
 
 MKE ANKARAGÜCÜ, GENÇLERBİRLİĞİ, OSMANLISPOR VE KEÇİÖRENGÜCÜ MESAJ YAYIMLADI

MKE Ankaragücü Kulübünden yayımlanan mesajda, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun. Milleti, ülkesi, bayrağı ve demokrasisi için canı pahasına meydanlara çıkmış ve hain darbe girişimini püskürtmüş kahraman şehitlerimizi minnet ile anıyor, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği Kulübünden "15 Temmuz 2016'da demokrasimize yapılan saldırıyı bir kez daha şiddetle kınıyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." paylaşımı yapıldı.

Osmanlıspor Kulübünün mesajında, "Darbelerin karşısında, demokrasinin yanındayız. 15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Keçiörengücü'nün 15 Temmuz mesajında ise şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz'un yıl dönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."  (AA)

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