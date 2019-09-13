TFF ve kulüpler, Diyarbakır'daki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı

  • Bist 100
    102726
  • Dolar
    5,6671
  • Euro
    6,2939
  • Altın
    274,7840
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Soylu Diyarbakırlı aileleri ziyaret etti Bakan Soylu Diyarbakırlı aileleri ziyaret etti
MHP'den kadına yönelik şiddete karşı sempozyum MHP'den kadına yönelik şiddete karşı sempozyum
'Rus ekonomisi petrol şokuna hazır değil' 'Rus ekonomisi petrol şokuna hazır değil'
AÖF yatay geçiş kayıtları ne zaman yapılır? AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır? AÖF yatay geçiş kayıtları ne zaman yapılır? AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır?
Bakan Soylu, Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti Bakan Soylu, Diyarbakırlı anneleri ziyaret etti
Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor nereden uyarlama? Mucize Doktor oyuncuları kimler? Mucize Doktor nereden uyarlama?
Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır saldırısı açıklaması Başkan Erdoğan'dan Diyarbakır saldırısı açıklaması
Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı
Metin Oktay, kabri başında anıldı Metin Oktay, kabri başında anıldı
Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü
Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü  Esenyurt'ta inşaattaki tuğlalar kadının üzerine böyle düştü 
PKK'lılar İstanbul ormanlarını yakacaklardı: 3 terörist suçüstü yakalandı PKK'lılar İstanbul ormanlarını yakacaklardı: 3 terörist suçüstü yakalandı
Riva ve Florya projelerinin fesih edilmesi sonrası Özbek'ten Başkan Cengiz'e veryansın: Seni uyarmıştım Riva ve Florya projelerinin fesih edilmesi sonrası Özbek'ten Başkan Cengiz'e veryansın: Seni uyarmıştım
Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek
Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı
Galatasaray Başkanı Cengiz: Riva ve Florya'da beklentiler umduğumuz gibi olmadı Galatasaray Başkanı Cengiz: Riva ve Florya'da beklentiler umduğumuz gibi olmadı
Türk mühendisleri geliştirdi: Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak Türk mühendisleri geliştirdi: Yerli dürbünden hiçbir şey kaçmayacak
Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı
Türk savunma sanayi altın çağını yaşıyor Türk savunma sanayi altın çağını yaşıyor
EYT'de son durum nedir? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için son durum 2019 EYT'de son durum nedir? İşte emeklilikte yaşa takılanlar için son durum 2019
Çağlar Söyüncü'ye Liverpool talip oldu Çağlar Söyüncü'ye Liverpool talip oldu
Fikret Orman: Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanıyoruz Fikret Orman: Şerefimizle oynayıp, hakkımızla kazanıyoruz
Özel güvenlik sınav sonuçları belli oldu mu? Özel güvenlik sonuçları sorgulama ekranı Özel güvenlik sınav sonuçları belli oldu mu? Özel güvenlik sonuçları sorgulama ekranı
Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Eylül 2019 Cuma 09:29:19 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 09:33:27

TFF ve kulüpler, Diyarbakır'daki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı

TFF ve kulüpler, terör örgütü PKK tarafından Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF ve kulüpler, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 7 vatandaşın şehit olduğu, 10 vatandaşımızın ağır yaralandığı terör saldırısıyla ilgili açıklama yayımladı.

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TTF) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, hain terör örgütü üyelerince yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi.

Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarla ilgili Süper Lig kulüpleri de başsağlığı mesajı yayımladı.

Fenerbahçe

"Diyarbakır'da köy yoluna döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Galatasaray
·
"Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."

Beşiktaş

"Milletimizin Başı Sağolsun.. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, odun toplamaya giden vatandaşlarımızı taşıyan araca PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda dört vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, on üç vatandaşımızın da yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör faaliyetlerinin asla başarılı olamayacağını yineliyor, terörü lanetliyoruz! Hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Trabzonspor

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesiyle gerçekleşen hain saldırıda şehit olan 4 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınları ve Türk Milletine başsağlığı, yaralanan 13 vatandaşımıza acil şifalar dileriz."

Alanyaspor

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hain teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Medipol Başakşehir

"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hain terör örgütünün yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesiyle gerçekleşen saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; yakınlarına ve Türk Milletine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Antalyaspor

"Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."  (TRTSpor)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ