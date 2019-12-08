'TFF transfere izin vermiyor'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayatta Beşiktaş Radyosu'na konuşan Başkan, “Yeni bir finans düzeni bulmaya çalışıyoruz. Her türlü zorluğu herkesin hazırlıklı olması lazım... UEFA’ya gidememekse gidememek… Bu acı gelebilir. Ben konuşmak zorundayım. Popülist konuşmanın da bir faydası yok. Bu olacak demiyorum ama olabilir. Herkesin hazır olması gerekir” diye konuştu.

BU BÜTÇEYLE YAPAMAZSINIZ

ÇEBİ, şöyle devam etti: “Devre arası iki transfer düşünüyoruz. Ancak TFF’nin şu anda bize izin vermediğini taraftara ilk açıklayan ben olayım. Lisans kurulu, ‘bu bütçeyle transfer yapamazsınız, elinizdekileri çıkartırsanız alabilirsiniz’ diyor. Lisans kurulunun içinde bankalar da var. 16 milyon euroya yakın yapılan transferin bize tanınan limiti aştığını, yapılacak transferi lisansa bağlamayacağını söyledi. Şu an kimin satılacağını bilmiyoruz. Talep de yok.”

CENK’İ, TALİSCA’YI UNUTUN

■ “İHTİYACIMIZ olanı alırsak birilerinin gitmesi gerekiyor. Kapımızı da çalan yok. Lisans kurulu yolunu açabilirsek almayı düşünüyoruz. Aboubakar, Talisca, Cenk… O defterler kapandı. Vereceğimiz paraya da gelmezler artık. Hem bize para kazandıracak hem Beşiktaş’a çok katkı verecek oyuncular almalıyız. Talisca’da hata yapıldı. Satın alma opsiyonu konulmuş ama futbolcuyla anlaşılmamış. Buna beceriksizlik mi iş bilmezlik mi başka bir niyet mi?”

TREN STASYONU GiBi BiR KULÜP OLDUK

■ “BÜTÇE 90 milyon eurolara çıktı. Gelen insanlar ellerini sallayarak gitti. Gidenlerin yerine bir çuval borçlanarak adamlar alındı. Son 3 senede gidenler ve gelenler tren istasyonu gibi bir kulüp olduk. Cenk, Demba Ba, Ersan ve Atınç bizim getirdiğimiz oyuncular. Son dönemde gelen ve gidenler facia. Negredo’ya 2-3 milyon verildi, elini kolunu sallaya sallaya gitti. Bunların iş bilmemekten kaynaklandığını düşünmek istiyorum, onun için de iş bilmeyenlere işi vermemek gerekir diye düşünüyorum.”