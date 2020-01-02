TFF, Süper Lig kulüplerine resti çekti: Kimse bu konu yüzünden Riva'ya gelmesin

Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini açıklamasının ardından kulüplerden tepkiler gelmeye başladı.

Beşiktaş, faizlerin yüzde 31.5'tan hesaplandığını ve bunun günlük piyasa gerçekleriyle uyuşmadığını iddia ederek, konuyu Tahkim'e taşıyacağını açıkladı. Harcama limitlerini aşan takımlara 31 Ocak'a kadar düzeltme için süre tanındı. Limitleri %30'dan fazla aşan kulüpleri 31 Ocak'tan sonra transfer yasağı ve puan silme olmak üzere çeşitli cezalar bekliyor. TFF ise kuralları tavizsiz uygulama konusunda kararlı.

YİNE ÇOK TARTIŞILACAK

Kulüplerin bu konuda sıkıntı yaşayacağını düşünerek limitleri yüzde 30'dan, 40'a çeken TFF, kulüplerden gelen sert tepkiler ve çıkışlar nedeniyle 20 Aralık'ta düzenlemeyi iptal edip, yeniden limiti yüzde 30'a çekmişti.

Şimdi TFF yetkilileri, "Bu konuda hiç kimse TFF'ye gelmesin. Biz onlar için gerekli kolaylığı sağlamıştık ancak kendileri böyle olmasını istedi. Tablo bu, gereği yapılacak. Bir sorunları varsa, kendi aralarında çözsünler" görüşünde. Bu konu önümüzdeki günlerde çok büyük tartışmalara gebe olacağı da bir gerçek.

(Akşam)