TFF, MHK'nin önerisiyle Arslanboğa'nın hakemliğini bitirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada hakem Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini fesih ettiğini duyurdu. Arslanboğa son olarak Beşiktaş - Başakşehir mücadelesinin orta hakemi olarak görev almış, ilk yarının sonunda Beşiktaş aleyhine faul ve kırmızı kart olabilecek pozisyonun VAR incelemesine izin vermeden devreyi bitirmişti. Bu aceleci tavrıyla dikkat çeken Suat Arslanboğa, bir diğer tartışmalı maç olan ve kural hatası iddialarıyla gündeme gelen Alanyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde de VAR hakemi olarak görev almıştı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi.