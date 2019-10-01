01 Ekim 2019 Salı 14:12:19 | Son Güncelleme: 01 Ekim 2019 Salı 14:14:42
TFF 'kural hatası' başvurusunu görüşmek için toplandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı nedeniyle maçın tekrarına yönelik yaptığı başvuruyu görüşmek için toplandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında 'kural hatası' yapıldığına yönelik başvurusunu görüşmek için toplandı. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.
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