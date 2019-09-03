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03 Eylül 2019 Salı 10:17:03 | Son Güncelleme: 03 Eylül 2019 Salı 10:21:08

TFF, kulüplerin harcama limitlerini açıkladı!

Kulüp Lisans Kurulu, 2 Eylül 2019 tarih ve 5 No'lu toplantısında 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

Kulüp Lisans Kurulu, 2 Eylül 2019 tarih ve 5 No'lu toplantısında 2019-2020 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

27 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de ve Geçici Madde 2'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

GALATASARAY A.Ş.: 368.811.670
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: 149.509.198
BEŞİKTAŞ A.Ş.: 256.534.570
TRABZONSPOR A.Ş.: 88.586.560
BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR: 96.161.041
FENERBAHÇE A.Ş.: 206.439.081
ANTALYASPOR A.Ş.: 23.898.021
KONYASPOR: 83.192.355
ALANYASPOR: 91.814.530
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: 67.742.390
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.: 120.043.166
DEMİR GRUP SİVASSPOR: 82.439.445
MKE ANKARAGÜCÜ: 79.955.357
KASIMPAŞA A.Ş.: 74.004.038
GÖZTEPE A.Ş.: 80.571.656
GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: 78.184.551
GENÇLERBİRLİĞİ: 78.184.551
YUKATEL DENİZLİSPOR: 78.184.551

Geçen sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselip 2019-2020 Sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan kulüplerin Takım Harcama Limitleri, 2018-2019 Sezonunda Süper Lig'i 7-15.'lik arasında tamamlamış kulüplerin 2019-2020 Sezonunda belirlenen Takım Harcama Limitleri'nin ortalaması alınarak tespit edilmiştir.

*Sıralama, 2018-2019 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

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