TFF’den geri adım

GÜNEŞ

■ TÜRKİYE Futbol Federasyonu, takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a çekerek yeniden eski sisteme döndü. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin “Devre arasında transfer yapmamız limit artışına bağlı” açıklamasıyla başlayan süreç, TFF’nin sezon başında aldığı kararı esnetmesiyle tartışmaları alevlendirmişti. Kulüplerin art arda “Bize sorulmadı, böyle bir şey istemedik” yönündeki açıklamalarının ardından geri adım atan TFF, kuralı eski haline getirdi.