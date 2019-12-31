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31 Aralık 2019 Salı 12:34:27 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 12:35:06

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni yıl mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Nihat Özdemir TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha tamamlıyor, yeni umutlarla 2020 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Her dönem ihtiyaç duyduğumuz sağduyu, huzur, birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesi, rekabetin dostluk, barış ve kardeşlik ruhundan ödün vermeden saygı ve Fair Play ilkeleri çerçevesinde yaşanması, yeni yıldaki en büyük beklenti ve dileğimiz." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, 2019'da ülkece büyük bir başarı ile düzenledikleri UEFA Süper Kupa organizasyonunun gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Şimdi sıra, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'ye yakışır şekilde düzenlemekte. Kusursuz bir organizasyon için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ve 15 yıl sonra yine eşsiz bir finale ev sahipliği yapacağımızdan hiç kuşkumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

2020 yılıyla ilgili beklentilerini de aktaran Özdemir, şu görüşlere yer verdi:

"A Milli Takımı'mızla büyük heyecanını yaşayacağımız Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin 60'ıncı yıl dönümünde de en yükseğe ulaşmak için hep birlikte omuz omuza vereceğimize inancım tam. Ay-Yıldızlı futbolcularımızla birlikte 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek sporcularımızın yanı sıra uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bu vesileyle; 2020 yılının bütün futbol ailemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, yeni yılınızı kutluyorum."

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