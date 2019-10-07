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07 Ekim 2019 Pazartesi 14:14:23 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:15:52

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den iddialı açıklama: Hedefimiz dünyada ilk 10

TFF ile Mercedes-Benz Türk arasında 2023 yılı sonuna kadar devam edecek sponsorluk anlaşması imzalandı.

Mercedes-Benz Türk, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)  ile olan iş birliğini 2023 yılı sonuna kadar uzattı.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Başkanvekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, yönetim kurulu üyeleri Alkın Kalkavan, Ali Düşmez, Hamit Altıntop, İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ve milli takım oyuncuları katıldı. 

Anlaşma kapsamında TFF'ye 92 araç tahsis edildiği aktarıldı.

Özdemir: "Daha önemli başarılara ulaşmayı ümit ediyoruz"

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Mercedes-Benz Türk'ün en uzun süreli destekçileri olduğunu vurgularken, 1996'da başlayan iş birliğini 4 yıl daha uzatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İki önemli kuruluş arasındaki iş birliğinin çeyrek asrı geride bırakacağını hatırlatan Nihat Özdemir şöyle konuştu:

"Bir otobüs ile başlayan iş birliğimiz, büyük bir araç filosuna dönüştü ve kendilerine bu özverili yaklaşımları için çok teşekkür ediyoruz. Türk futboluna olan bu özel ilgilerinin daha uzun yıllar sürmesini diliyoruz. 1996 yılından bu yana, A Milli Takımımızın aralıksız yanında olan Mercedes-Benz Türk, sadece maddi değil özellikle manevi desteği ile de bu süreçte kazandığımız başarılarda önemli rol üstlendi. Yol arkadaşlığımız sürecinde, 4 Avrupa Şampiyonası, 1 Dünya Kupası finallerine katılma heyecanını hep birlikte yaşadık. Sadece finallere katılmakla kalmadık, dünya üçüncüsü olduk. Avrupa Şampiyonaları'nda yarı final ve çeyrek final oynadık. Bu başarılarımızdan birisine, tarihimizde ayrı bir yeri olan dünya üçüncülüğüne Sayın Şenol Güneş hocamızla ulaştık. Bu gururu bizlere yaşattığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hocamıza, ekibine, kadromuza inanıyoruz ve güveniyoruz. Daha önemli başarılara ulaşmayı ümit ediyoruz. İnşallah istikrarlı bir turnuva takımı olup, sadece 2020'nin değil, 2022'nin, 2024'ün, hatta önümüzdeki tüm finallere katılmanın coşkusunu hep beraber yaşayacağız."

"En büyük arzumuz, A Milli Takımımızın dünyada ilk 10'a girmesi"

A Milli Takım ile önemli hedeflere ulaşmak istediklerinin altını çizen Özdemir, "En büyük arzumuz, Şenol Güneş hocamızla çok iyi bir ailesi havası yakalayan A Milli Takımımızın, basamakları hızla çıkarak dünyada ilk 10'a girmesi." açıklamasında bulundu.

Bu hedef doğrultusunda her müsabakanın, her puanın çok değerli ve önemli olduğunu aktaran Özdemir, "Önümüzde Arnavutluk ve Fransa maçlarımız var. İki maçtan hedeflediğimiz puanları alıp, 2020 finalleri biletini bir an önce cebimize koymak istiyoruz. Şu ana kadar grubumuzda harika bir performans sergileyen takımımıza canıgönülden başarı diliyorum. Türk halkının destekleri ile milli takım haftasını milli bayrama dönüştüreceğimize inanıyorum. Mercedes-Benz Türk ile yaptığımız bu anlaşmanın A Milli Takımımıza itici güç olmasını temenni ediyorum. Buradan tüm sponsorlarımıza maddi ve manevi destekleri için şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı. 

(AA)

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