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TFF Başkanı Nihat Özdemir: VAR'ı sanki 60 yıldır kullanıyormuşuz gibi konuşuyor ve acımasızca eleştiriyoruz TFF Başkanı Nihat Özdemir: VAR'ı sanki 60 yıldır kullanıyormuşuz gibi konuşuyor ve acımasızca eleştiriyoruz

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07 Ocak 2020 Salı 14:57:46 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 15:00:11

TFF Başkanı Nihat Özdemir: VAR'ı sanki 60 yıldır kullanıyormuşuz gibi konuşuyor ve acımasızca eleştiriyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, hakem seminerinde açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir; sezonun ilk yarısındaki hakem performansları ve futbol kamuoyunda çok eleştirilen Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ilgili konuştu.

Nihat Özdemir "Futbolda iki taraf var. Ve bir karardan iki tarafın birden memnun kalması mümkün değildir. Önümüzde daha çetin ve zor geçecek bir ikinci yarı var. Bu dönemde hepimize, herkese önemli sorumluluklar düşmektedir. Futbol ailesi olarak hepimiz aynı geminin içindeyiz. Fırtına ne kadar büyük olursa olsun, sezon sonunda bu gemiyi sağ salim limana yanaştırmak hapimizin sorumluluğunda. Bunda da en önemli fonksiyon, siz hakemlerimizsiniz. Bunu da başaracağımıza inancımız tamdır. İlk yarıda zor şartlada gösterdikleri için gayretleri için hakemlerimize tek tek teşekkür ediyorum. Baskı altında iyi bir performans sergilediler. Hata yapabiliriz; futbol hatalar oyunudur. Hata mutlaka olacaktır. Önemli olan, bu hatalardan gerekli derslerni çıkarmaktır. İnşallah hakemlerimizin ikinci yarıda performanslarını daha da artırarak başarıya ulaşmak için çaba göstereceklerine inanıyorum" dedi.

Özdemir "Değerli futbol ailesi, sezon ilk yarısında VAR çok tartışıldı. Oysa istatistiklere baktığınızda VAR'ın hakemlere önemli katkısı olduğunu açıkça görüyoruz. VAR ile 153 maçta 65 karar düzeltilmiştir. Bu rakam geçen sezonun ilk yarısında 70'ti. İlk yarıya baktığımızda VAR'ın doğru kullanıldığını açık ve net şekilde söyleyebiliriz. UEFA'da VAR uygulamalarımız beğenilmektedir. VAR'ı her hafta eleştiriyoruz. VAR'ı kullanmaya başlayalı 1.5 yıl oldu daha. VAR'ı sanki 60 yıldır kullanıyormuşuz gibi konuşuyor ve acımasızca eleştiriyoruz. VAR futbolda tartışmayı yüzde yüz oranında bitirmek için değil yüzde yüz skandal kararları engellemek için getirilmiştir. Eskisi gibi 1 metre ofsayttan atılan golleri, ceza sahası dışında verilen penaltıları artık görmüyoruz. Oyunun soğuması gibi tenkitler alıyoruz. Bu, dünyanın sorunu. Sistem inanıyorum ki zamanla daha da gelişecektir. Futbolda kazanınca 'Biz kazandık' ama kaybedince TFF Başkanı, MHK Başkanı, hakemler, VAR ve AVAR... Bu tartışmalar sizler üzende baskı oluşturmasın. Ne olursa olsun gördüğünüzü, doğru bildiğinizi çalın. TFF olarak her zaman yanınızdayız. Hata mutlaka olacaktır. Önemli olan kamu vicdanını yaralayacak yanlışların yapılmaması. Bu tür yanlışların yapılmadığına hepimiz inanmaktayız" şeklinde konuştu.

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