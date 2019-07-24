TFF 1'inci Lig'e düşen Akhisarspor'dan imza şov
TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Akhisarspor, bugün dış transferde 3, iç transferde 1 oyuncuyla anlaşarak imza şov yaptı.
Akhisar temsilcisi, Gazişehir Gaziantep'ten stoper Uğur Arslan Kuru, sol kanat Erhan Çelik ve İzlandalı orta saha oyuncusu Elmar Bjarnason ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Gazişehir'i Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın öğrencileri olan 3 futbolcudan Erhan, önceki sezon da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tecrübeli teknik adamla birlikte aynı sevinci yaşamıştı. Geçen sezon Şile Yıldızspor'da kiralık oynayan genç golcü Bertuğ Bayar ise kontratını 3 yıl daha uzattı. (DHA)
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