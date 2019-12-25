Terim'in kare ası

Güneş Spor

İŞ SADECE İMZAYA KALDI

■SEZON başında yaptığı transferlerden istediği verimi alamayan Galatasaray’da devre arası revizyon yapılacak. Teknik direktör Fatih Terim, alternatifli bir kadro oluşturmak isterken listesini de yönetime sundu. İmparator’un listesinin ilk dört sırasında Henry Onyekuru, Arda Turan, Tino Kadewere ve Millen Baars var. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, bu oyuncuların hem kendisiyle hem de kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı. İş sadece transfer sezonunun açılıp imza atılmasına kaldı.

4 OYUNCUDAN 3’Ü GENÇ

■ ONYEKURU için Monaco ile 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaşıldı. Nijeryalı oyuncu artık Cim Bom’a gelmek için gün sayıyor. Arda Turan’ın da Başakşehir’den izin aldığı ve boş mukaveleye imza atacağı belirtildi. Arda yuvasına dönmek için sabırsızlanıyor. M.United’ın U23 takımından ayrılan 19 yaşındaki Hollandalı Baars İstanbul’a geldi ve tüm şartları kabul etti. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre’da forma giyen Tino Kadewere de kiralık olarak kadroya katılacak.