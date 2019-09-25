Terim'in gözdesi Belhanda'nın derbi performansı

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Kasımpaşa maçında çenesinde iki kırık oluşan ve Club Brugge – Malatyaspor karşılaşmalarında görev alamayan Belhanda’nın derbiye özel maskeyle çıkma ihtimalinin fazla olması Fatih Terim’in elini güçlendirdi.

BELHANDA KİLİT OYUNCU AMA...

Club Brugge ve Malatyaspor maçlarında orta sahayı N’Zonzi – Lemina – Ömer Bayram – Seri’den oluşturan Terim’in Fenerbahçe derbisinde Lemina’yı tribüne gönderip N’Zonzi – Ömer – Seri veya Belhanda’yla sahaya çıkacağı belirtilirken ilerde yine Feghouli – Babel – Falcao üçlüsünün görev alacağı ifade edildi. Basın toplantılarında ‘O bizim kilit oyuncumuz’ açıklamalarında bulunan başarılı teknik adamın Faslı ‘10’ numaraya çok güvendiği kaydedilirken, şu ana kadar büyük maçlarda suskun kalan Belhanda’nın maskeyle nasıl bir performans ortaya koyacağı merak konusu oldu.

7 DERBİ MAÇINDA 1 KIRMIZI 4 SARI GÖRDÜ

Genelde derbilerde ortalarda gözükmediği gibi oyundan atılma riskiyle karşı karşıya kalan Belhanda’nın şu ana kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı golü ya da asisti bulunmazken, teknik heyetin ‘İlk 11’de oynamalı’ düşüncesine karşı olarak ‘Belhanda sakatlık problemi yaşarken bu maça çift forvet çıkmalıyız’ yorumlarının da yapılması dikkatlerden kaçmıyor.