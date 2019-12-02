Terim'e tepkiler çığ gibi: Başkası yapsaydı Türkiye'den gönderilirdi

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Süper Lig’de 13 hafta sonunda 19 puan kaybı yapan ve Şampiyonlar Ligi’nde ise sadece 2 puan toplayan Galatasaray’da Fatih Terim’in sahaya çıkardığı 11’ler artık tartışma konusu olmaya başladı.

N'ZONZİ 11'DE BU SEFER DE SERİ YOK!

Hemen hemen her maçta değişik kadro yapısı, değişik sistem, değişik oyuncularla sahaya çıkan Fatih Terim dün akşam Trabzonspor karşısında yine arayış içerisinde olurken, tecrübeli teknik adamın özellikle orta saha hattını bir türlü oturtamaması taraftarların da sabrını taşırdı. En son Real Madrid maçında forma giyen ve 6-0’ın ardından anlaşılmaz şekilde yedek kulübesinde oturtulan N’Zonzi’nin ilk 11’de şans bulması sarı kırmızılı camiayı şaşırtırken, Seri’nin kenarda oturup Belhanda’yla oyuna başlanması ise sabırları taşırdı.

İşte Fatih Terim’in son haftalarda kurguladığı orta saha hattı

1 - Seri – Lemina – Ömer Bayram (Ç.Rizespor)

2 - Ömer Bayram – Feghouli – Lemina (Gaziantep Futbol Kulübü)

3 - Belhanda – Lemina – N’Zonzi (Trabzonspor)

4 - Belhanda – Lemina – Seri (Club Brugge)