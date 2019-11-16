Terim'den forvet ve 10 numara bölgesi için kritik iki karar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu bir viraja girmek üzereyken taktiksel açıdan değişik planlar da hazırlıyor.

Orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği çeken deneyimli teknik adam, Sofiane Feghouli'yi merkeze çekecek. Younes Belhanda'nın moral ve motivasyon olarak çok düşmesi, ayrıca formsuzluğu da bu kararın verilmesinden önemli bir etken oldu.

Belhanda'dan daha fazla skora yönelik bir oyun isteyen Fatih Terim, bunu alamayınca çareyi Feghouli'yi forvet arkası olarak oynatmakta buldu. Feghouli ile antrenmanlarda özel olarak ilgilenen tecrübeli antrenör, istediklerini ve oyuncusunun yapması gerekenleri aktardı.

FORVET BABEL OLACAK AMA...

Fatih Terim, Falcao ve Andone'nin sakatlıkları nedeniyle krizde olan forvet hattı için de takım içerisinden çözüm arayışlarına devam ediyor.

Ryan Babel'i forvet bölgesine çekecek olan Fatih Terim, Hollandalı oyuncunun yerine oynayacak oyuncu konusunda kararsızlık yaşıyor. Babel forvete çekilmesi halinde Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, formaya aday isimler konumunda bulunuyor.

GALATASARAY'IN ZORLU FİKSTÜRÜ

22.11: Başakşehir

26.11: Club Brugge

01.12: Trabzonspor (D)

04.12: Tuzlaspor

07.12: Alanyaspor

11.12: Paris Saint-Germain (D)

14.12: Ankaragücü

(Sporx)