Terim yeniden kulübede! Galatasaray-Konyaspor muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ Cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini alacak. Sarı-Kırmızılılar’da kırmızı kart cezası bulunan Brezilyalı stoper Marcao ile sakatlığı nedeniyle son iki antrenmana katılmayan Belhanda forma giymeyecek. Evinde son 36 lig maçında mağlup olmayan Cim Bom, Konyaspor karşısında sezonun ilk 3 puanına ulaşmak istiyor.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Luyindama, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Adem, Feghouli, Babel, Diagne

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat, Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali, Daci, Jonsson, Bajic