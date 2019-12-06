Terim üstünü çizdi! Satış listesine kondu!

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şok Tuzlaspor yenilgisi Galatasaray'da taşları yerinden oynattı. Sarı-kırmızılı takımda Ocak ayında operasyon kaçınılmaz oldu.

Sahibinden satılık 10 numara: Belhanda

Ara transfer bütçesini Belhanda karşılayacak. Faslı 10 numara satış listesine koyuldu. Bonservis için pazarlık yapılmayacak ve Belhanda'ya ayrılması için kolaylık sağlanacak. Bonservisine bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ödenen Belhanda yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanıyor. Faslı oyuncunun 1 yıl kontratı kaldı

MAICON GERİ DÖNEBİLİR

Kiralık olarak Al-Nassr'a gönderilen Maicon'un da dönme ihtimali doğdu. G.Saray ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu yabancı kontenjanında boşluk olması durumunda geri çağrılacak. (Sabah)