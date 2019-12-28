Terim talimatı verdi, Galatasaray'da Hollanda çıkarması başladı!

“Artık geçmişe değil geleceğe yatırım yapacağız” diyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Heerenven’in iki genç yıldızını takibe aldırdı. Sarı-Kırmızılılar’ın scout ekibinin izlediği oyuncuların sağ kanat Mitchel van Bergen ve Nijeryalı sol kanat Ejuka olduğu ortaya çıktı. Genç oyuncuların oynadığı maçları yakından takip eden Scout ekibinin, bu iki yıldız adayı ile ilgili detaylı bir raporu kısa süre içinde Fatih Terim’e sunacağı öğrenildi. Fransa’dan Lille ve Rusya’dan Zenit de bu oyuncular için devrede.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

2018 yılında Vitesse’den Heerenven’e transfer olan 20 yaşındaki Mitchel van Bergen, sol açık ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabiliyor. van Bergen’in kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu bu sezon 17 karşılaşmada bin 682 dakika sahada kaldı. Bergen bu süre içinde takımına 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre 20 yaşındaki oyuncunun şu anki piyasa değeri 4 milyon euro… Mitchel van Bergen, Holllanda U21 takımında da görev alıyor. Kısa süre içinde Hollanda a milli takımında da görev yapması bekleniyor.

2 MİLYON EURO ÖDEME YAPILDI

21 yaşındaki Chidera Ejuke’in ise kulübü ile 2023 yılının Haziran kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde oynayan Ejuke bu sezon 19 maçta bin 947 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu süre içinde takımına 7 gol, 3 asist yaparak bir katkı sağladı. Nijeryalı oyuncu sezon başında Norveç ekibi Valerenga takımından transfer edilmişti. Heerenven, Ejuka için 2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 3 milyon euro…