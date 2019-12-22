22 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 00:25:22
Terim neşteri vurdu
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arası yaklaşırken neşter operasyonuna başladı.
GÜNEŞ
Sarı-Kırmızılılar’da süresiz kadro dışı bırakılan Nzonzi’nin yanı sıra Jimmy, Emre Mor, Şener, Seri, Lemina ve Yunus, Göztepe karşısında forma giymedi. Terim, Lemina’nın yerine orta sahada kaptan Selçuk’a 11'de şans verdi. Galatasaray’da yedek bekleyen tüm futbolcuların ise yerli olması dikkat çekti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT