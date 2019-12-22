Terim neşteri vurdu

GÜNEŞ

Sarı-Kırmızılılar’da süresiz kadro dışı bırakılan Nzonzi’nin yanı sıra Jimmy, Emre Mor, Şener, Seri, Lemina ve Yunus, Göztepe karşısında forma giymedi. Terim, Lemina’nın yerine orta sahada kaptan Selçuk’a 11'de şans verdi. Galatasaray’da yedek bekleyen tüm futbolcuların ise yerli olması dikkat çekti.