Tuzlaspor'u 4-0 yenerek Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray'da sular duruldu! Bu sezon ilk kez 4 gol atan sarı-kırmızılı takımda performansıyla ön plana çıkan isim ise Sofiane Feghouli oldu. Falcao'ya asist yapan ve bir de gol atan Cezayirli için Fatih Terim kararını verdi.

Sürekli Ocak ayında operasyonu işaret eden Terim, Feghouli'yi takımda tutma kararı aldı. Ara transfer döneminde Belhanda için teklifleri değerlendirmeye hazırlanan G,Saray'da Feghouli satış listesinden çıkartıldı.

DEVRE ARASI TATİLİ İLAÇ GİBİ GELECEK

"Feghouli'yi geçen sezon olduğu gibi yine kazanacağım'' diyen Fatih Terim, Cezayirli oyuncunun bu sezonki formsuzluğunu yorgunluğa bağlıyor.

Afrika Kupası'nda final gören ve yazın tatil yapma fırsatı bulamayan Feghouli'ye devre arası tatili ilaç gibi gelecek. Sezon başı hazırlık kampını kaçıran 30 yaşındaki oyuncuya devre arası kampında özel program uygulanacak.

İtalyan kondisyoner Alberto Bartali ile ekstra çalışmalar yapacak Feghouli'nin ikinci yarıya fizik olarak yüzde yüz hazır girmesi sağlanacak. (Sabah)