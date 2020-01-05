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05 Ocak 2020 Pazar 10:59:06 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 11:02:06

Terim devreye girdi, Wanyama Cimbom'a geliyor

Sezon başında da ön libero pozisyonu için gündeme gelen Victor Wanyama, Tottenham’ın başına Mourinho’nun geçmesiyle birlikte tekrar Galatasaray’ın radarına girdi. Fatih hoca, kişisel ilişkilerini kullanarak Kenyalı oyuncuyu kiralamaya çalışacak.

Ara transfer döneminin en hızlı kulübü Galatasaray’da girişimler tüm hızıyla devam ediyor. Nzonzi’yi kadro dışı bıraktıktan sonra ön libero arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar’da, tanıdık bir isim daha gündeme geldi. Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna katmaya çalışıp başaramadığı Wanyama, Tottenham’da ilk devre boyunca sadece 2 lig maçında toplam 24 dakika forma şansı bulabildi. Yeni bir maceraya yelken açmak isteyen 28 yaşındaki Kenyalı futbolcu, menajeriyle birlikte kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Tecrübeli oyuncu için yeniden devreye giren Galatasaray’ı en büyük kozu ise Tottenham’ın başına Jose Mourinho’nun geçmiş olması.

Oyuncu ‘Evet’ derse...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yakın dostu olan Mourinho’ya Wanyama’yı kiralık olarak kadrolarına katmak istediklerini iletti. Portekizli teknik adamın da bu teklife son derece sıcak yaklaştığı ve kendilerine herhangi bir zorluk çıkarmayacaklarını bildirdi. Sarı- Kırmızılılar, Wanyama ile anlaşma sağlayabilirse, transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray’ın planı, bu anlaşmayı da 1.5 yıl üzerinden yapmak ve tıpkı Onyekuru ile Saracchi’de olduğu gibi herhangi bir kiralama ücreti ödememek.

(Fanatik)

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