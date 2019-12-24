Terim’den gençlik operasyonu

GÜNEŞ

■ Tecrübeli çalıştırıcı, ocak ayında ve sezon sonunda biz dizi operasyon yapacak ve yaşlı oyuncuların birçoğu ile vedalaşacak. Takımda 33 yaşın üstünde olan isimlerden sadece Muslera ve Falcao kalacak. Mariano, Nagatomo, Donk, Selçuk ve Babel ile yollar ayrılacak. Belhanda da satılacak. Yerlerine genç isimler alınacak.