Terim: 'Bu enerji ve mücadele devam etmeli'

Hafta içi PSG önünde çok iyi bir sınav veren Galatasaray yeniden lige dönüyor. Sarı- Kırmızılılar bu akşam G.Birliği deplasmanına çıkacak. Fatih Terim, Ankara yolculuğu öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, PSG önünde sergilenen futbolun G.Birliği maçında da sürmesini istedi.



3 PUANDAN BAŞKA SEÇENEK YOK



Terim'in, "PSG önünde neler yapabileceğimizden kesitler sunduk. Ancak bu mücadele ve enerji artık her maç sahada olmalı. Kaldığımız yerden devam etmeliyiz. 3 puandan başka bir seçeneceğimiz yok" dediği belirlendi.



FALCAO'DAN ŞOK HABER



Galatasaray dün başkente giderken iki yıldızından kötü haber geldi. Aşil tendonunda ağrı olan Falcao ve arka adelesinde zorlanma olan Luyindama kadroya alınmadı. Sakatlığı geçmeyen Lemina da Gençlerbirliği önünde forma giyemeyecek.

(Takvim)