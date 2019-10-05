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05 Ekim 2019 Cumartesi 10:59:41 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:02:56

Terim: 'Bu enerji ve mücadele devam etmeli'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,'PSG önünde neler yapabileceğimizden kesitler sunduk. Bu mücadele ve enerji her maç sahada olmalı. Kaldığımız yerden devam edelim' dedi.

Hafta içi PSG önünde çok iyi bir sınav veren Galatasaray yeniden lige dönüyor. Sarı- Kırmızılılar bu akşam G.Birliği deplasmanına çıkacak. Fatih Terim, Ankara yolculuğu öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, PSG önünde sergilenen futbolun G.Birliği maçında da sürmesini istedi.
 
3 PUANDAN BAŞKA SEÇENEK YOK
 
Terim'in, "PSG önünde neler yapabileceğimizden kesitler sunduk. Ancak bu mücadele ve enerji artık her maç sahada olmalı. Kaldığımız yerden devam etmeliyiz. 3 puandan başka bir seçeneceğimiz yok" dediği belirlendi.
 
FALCAO'DAN ŞOK HABER
 
Galatasaray dün başkente giderken iki yıldızından kötü haber geldi. Aşil tendonunda ağrı olan Falcao ve arka adelesinde zorlanma olan Luyindama kadroya alınmadı. Sakatlığı geçmeyen Lemina da Gençlerbirliği önünde forma giyemeyecek.

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