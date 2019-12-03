Terim, Belhanda'yı gözden çıkardı! İşte yerine gelecek isim!

TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer döneminde adı sık sık Galatasaray’la anılan, hatta sarı kırmızılı kulübün işini bitirdiği yönünde haberler yapılan Ever Banega kulübü Sevilla’da kalmıştı.

BANEGA İÇİN 3 İHTİMAL VAR: ARJANTİN - TÜRKİYE - İTALYA

Monchi’nin gidişine izin vermediği gibi yeni sözleşme de imzalamadığı Arjantinli yıldızın Ocak ayında Galatasaray’a gelebileceği iddia edilirken 31 yaşındaki yıldız futbolcu için şimdi de Fiorentina’nın devreye girdiği öğrenildi. Bu sezon Sevilla formasıyla 16 maçta 1 gol 5 asistlik performans sergileyen Ever Banega’nın Serie A’ya geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, daha önce İnter’de oynayan futbolcunun İtalya hakkında henüz karar vermediği bildirildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜYLE GALATASARAY

Fatih Terim’in Belhanda’nın yerine düşündüğü Banega’yı çok istediği kaydedilirken, sarı kırmızılı yönetimin önümüzdeki günlerde İspanya’ya çıkarma yapacağı vurgulandı. Şu anda ligde 13.sırada bulunan Fiorentina, geçtiğimiz sezonu 16.sırada tamamlamıştı.