Terim 'Bayram' etti

GÜNEŞ

■G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK deplasmanına farklı bir 11’le çıktı ve istediğini aldı. Yıldız oyuncuların yerine daha az süre alan isimleri sahaya sürerek sorumluluğu dağıtan Terim, özellikle Ömer Bayram’ın katkısından çok memnun oldu. Babel, Seri, Nagatomo ve N’Zonzi’nin yedek soyunduğu maçta Adem, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Ömer Bayram 11’de forma giydi. Bu dört isim de harika bir performans sergileyerek hocalarını mahcup etmedi. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren Terim de bu konuya değindi:

ARMA İÇİN OYNANIR

■“KADRODA değişiklik olacağını söylemiştim. G.Saray formasının ağırlığını taşıyabilecek isimlerle yola devam edeceğiz. İsmi cisme bakmadan, arma için oynayan futbolcular lazım bana… Burada hiçbir futbolcuya mesaj göndermiyorum. Takıma söylüyorum. Bugün takım gibi oynadık ve kazandık. Şans bulan oyuncuların iyi performans sergilemesi de beni ayrıca sevindirdi.