'Tenhada da dışarıda da aynıyız'

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE’NİN Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı dün gerçekleştirildi. Başkan Ali Koç, toplantıda birçok konuya açıklık getirirken G.Saray’a da göndermede bulundu. Koç, “Rakiplerimizden birinin başkanının kampanyamıza dil uzatması, kendi hocasıyla beraber konuşması üzmektedir. Biz tenhada da dışarıda da aynı konuşuyoruz. Biz, tazminat konusunu henüz geçmedik. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu çok yakında göreceksiniz” dedi.

UEFA’DAN MEN ALMADIK

■ UEFA’DAN gelen ceza hakkında da konuşan Fenerbahçe Başkanı, “UEFA yargı dairesinde çok şükür ki Avrupa'dan men çıkmadı. Çok önemli bir konudur, prestij konusudur. 2 milyon euro ceza yedik, 23 oyuncu kısıtlaması geldi. Bunları tahmin ediyorduk zaten. Kulübümüz, çok ötede kalmasına rağmen olumlu bir sonuç olmuştur. UEFA bilmektedir ki, biz iyi niyetle var gücümüzle çalıştık. Fener Ol kampanyasına önem vermişlerdir” ifadelerini kullandı.